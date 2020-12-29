29 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki günlük COVID-19 vakalarının, COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, 29 Aralık 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 183.117 yeni testin sonucunda 15.805 yeni vaka ve 2.783 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 253 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.178.580'e, toplam can kaybı sayısı ise 20.388'e yükseldi.