29 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile birlikte yaşanan can kayıpları, 29 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 168.212 yeni test sonucunda 29.28 yeni vaka ve 6.439 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 185 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 494.351'e, toplam can kaybı sayımız 13.558'e yükseldi.