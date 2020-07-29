29 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Ülkemizdeki Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 45.712 yeni test sonucunda 942 yeni vaka belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Böylece toplam vaka sayımız 228.924'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.659'a yükseldi.