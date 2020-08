3 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Kaynaklı Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 41.301 yeni test sonucunda 995 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı ise 19 oldu. Yeni verilerle birlikte toplam vaka sayımız 233.851'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.747'ye yükseldi.