3 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile yaşanan vefatların sayısı, 3 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Yapılan 187.518 yeni test sonucunda 32.381 yeni tanı konuldu; 6.511 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 520.167'ye, toplam vefat sayımız ise 14.316'ya ulaştı.