3 Ekim 2020: Türkiye'deki Yeni COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

3 Ekim 2020 tarihi itibarı ile ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 103.219 yeni test sonrasında 1.502 yeni hasta tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 olarak açıklandı. Böylece, ülkemizdeki toplam hasta sayısı 323.014'e, toplam vefat sayısı ise 8.384'e yükseldi.