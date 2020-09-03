3 Eylül 2020: Günlük COVID-19 Vaka Sayımız 1.600'ü de Aştı

Türkiye'de belirlenen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 3 Eylül itibarı ile güncellendi. Yapılan 110.225 yeni test sonucunda 1.642 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 274.943'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.511'e ulaşmış oldu.