3 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları, 3 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 146.247 yeni testin sonucunda 2.343 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 382.118'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.481'e yükseldi.