3 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 vakaları, uzun bir sürenin ardından ilk kez 10.000'in altına indi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 138.941 yeni testin sonucunda 9.877 yeni vaka ve 1.515 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2193 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.241.912'ye, toplam can kaybı sayısı ise 21.488'e ulaştı.