3 Temmuz 2020 Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayısı, 3 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. 52.141 yeni test sonucunda, 1.172 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 203.456'ya, toplam can kaybı sayımız ise 5.186'ya yükselmiş oldu.