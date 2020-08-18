3 yıl güncelleme alacak Samsung modelleri listesi açıklandı!

Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Samsung Unpacked etkinliğinde firma amiral gemileri için üç sene güncelleme sözü vermişti. Yapılan yeni açıklamada liste genişletildi. Peki hangi modeller bu kapsamda olacak? İşte güncelleme alacak Samsung modelleri listesi...