3 yıl güncelleme alacak Samsung modelleri listesi açıklandı!

Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Samsung Unpacked etkinliğinde firma amiral gemileri için üç sene güncelleme sözü vermişti. Yapılan yeni açıklamada liste genişletildi. Peki hangi modeller bu kapsamda olacak? İşte güncelleme alacak Samsung modelleri listesi...

3 yıl güncelleme alacak Samsung modelleri listesi açıklandı!

Samsung daha önce iki yıl güncelleme ve güvenlik yaması sözü veriyordu. Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Samsung Unpacked etkinliğinde bu sürenin üç seneye uzatıldığını duyurdu. 

3 Yıl Açıklaması Amiral Gemilerini Kapsıyordu

Yapılan açıklamaya göre, yeni tanıtılan Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy S20'nin bu sene Android 11'i, gelecek sene Android 12'yi ve 2022'de Android 13'ü alacaktı. Ayrıca Android 9 ile çıkan Galaxy Note 10 ve Galaxy S10'un da 2021'de Android 12'yi alacağı garantilenmişti.

Verilen sözün sadece geçtiğimiz yıl yayımlanan Galaxy S10 gibi üst seviye cihazları kapsadığı anlaşılmıştı.

Yeni Açıklama Geldi: Model Listesi Genişletildi

Samsung konu ile ilgili Samsungmobilepress.com üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.

Hangi akıllı telefonlara ve tabletlere üç büyük güncelleme sunacağını açıklayan Samsung, listenin sadece 2020 model Samsung amiral gemilerini kapsamadığını duyurdu.

3 Yıl Android Güncellemesi Alacak Samsung Telefon Modelleri Listesi

  • Galaxy S Serisi: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy S modelleri
  • Galaxy Note Serisi: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Note modelleri
  • Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Z modelleri
  • Galaxy A Serisi: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ve gelecekte tanıtılacak bazı Galaxy A modelleri

3 Yıl Android Güncellemesi Alacak Samsung Tablet Modelleri Listesi

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite ve gelecekte tanıtılacak Galaxy Tab S modelleri

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