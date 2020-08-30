30 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 91.302 yeni test sonucunda, 1.482 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride kalan 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 268.546'ya, toplam can kaybı sayımız ise 6.326'ya yükseldi.