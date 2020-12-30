30 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki yeni COVID-19 vakalarının, COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı günlük can kayıplarının sayıları, 30 Aralık 2020 tarihi itibarı ile belli oldu. Geride kalan son 24 saatte yapılan 184.415 yeni testin sonucunda 15.692 yeni vaka ve 2.612 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 254 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.194.272'ye, toplam can kaybı sayısı ise 20.642'ye yükseldi.