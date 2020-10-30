30 Ekim 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

30 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 136.525 yeni testin sonucunda 2.322 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 373.154'e, toplam can kaybı sayımız ise 10.177'ye yükseldi.