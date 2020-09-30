30 Eylül 2020: Fahrettin Koca, COVID-19 Salgınındaki Son Durumu Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Türkiye'deki seyri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Koca'nın açıklamalarında en çok dikkat çeken detay, hasta sayısı ile vaka sayısının aynı şeyi ifade etmediği, tablodaki verilenin hasta sayısı olduğu idi. Koca ayrıca, bugünün Koronavirüs tablosunu da açıkladı.