30 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile yaşanan can kayıplarının sayısı, 30 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Yapılan 176.656 yeni test sonucunda 31.219 yeni vaka ve 6.514 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 188 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 500.865'e, toplam can kaybı sayımız 13.746'ya yükseldi.