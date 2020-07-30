30 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Ülkemizdeki Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 43.236 yeni test sonucunda 967 yeni tanı koyuldu. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 229.891'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.674'e yükseldi.