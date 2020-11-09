30 Yaş ile Birlikte, Çoğu İnsanın "Müzik Felci" Geçirdiğini Biliyor musuz?

Görünene göre insanların, çoğunlukla kendi gençliklerindeki şarkıları sevmelerinin ve yeni şarkıları fazla beğenmemelerinin bir sebebi bulunuyor. Müzik akış hizmeti Deezer tarafından Birleşik Krallık'ta 1.000 kişi ile, müzik tercihleri ve akış hizmeti alışkanlıkları hakkında bir anket yapıldı. Bu ankete göre, insanların büyük bir kısmı 30,5 yaş civarında bir "müzik felci" yaşıyor ve yeni sanatçı veya türleri dinlemeyi bırakarak sadece bildiklerini dinlemeye devam ediyor.
Müziksel keşif ortalamada 24 yaş ve 5 ay civarında zirveye ulaşıyor ancak genellikle kadınlar bu zirveye bir yıl önce ulaşıyor. Bu yaş noktasında, ankete cevap verenlerin neredeyse %75'i her hafta 10 veya daha fazla yeni şarkı dinlediğini söylerken, %64'ü de her ay beş ya da daha fazla yeni şarkıcı dinlediğini söylüyor. İnsanların %60'ı da müziksel bir tekdüzelik içerisinde olduğunu ve sürekli olarak aynı şarkıları ve şarkıcıları dinlediğini düşünüyor.
Her ne kadar bu küçük bir PR anketi olsa da, bulguların arkasında bir miktar bilimin olduğu da söylenebilir.
Yapılan az sayıda araştırma, insanların yaşlandıkça yeni deneyimlere daha az açık olduğunu gösteriyor. Bu konuda yapılan farklı bir araştırma, deneyime açıklığın 12-20 yaşları arasında yükseldiğini ve 20'li yaşların başlarından sonra da azaldığını gösteriyor.
"Deneyime Açıklık" beş büyük kişilik özelliğinden biri olarak tanımlanıyor. Bizlerin merak hissimiz, çeşitlilik için tercihimiz, estetik beğenimi ve bilinmeyen şeyleri deneyimleme isteğimizi belirtiyor. Bu özelliğin yaş ile beraber azalması da müzik alışkanlıklarımızın giderek neden daha fazla katılaştığını açıklayabilir.
Ancak bu durumu etkileyen bir başka etken daha olabilir. Gençlik yıllarımızda etrafımızdaki müzikten çok fazla etkileniyoruz. Veri bilim insanı Seth Stephen –Davidowitz, özellikle 11-14 yaşları arasında iken popüler olan şarkıların Spotify üzerinde en çok dinlenilen şarkılar olduğu hakkında yazıyor. Bu durum da Spotify üzerinde tüm yaş grupları için geçerli gözüküyor.
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