30 Yaş ile Birlikte, Çoğu İnsanın "Müzik Felci" Geçirdiğini Biliyor musuz?

Yeni bir araştırmaya göre insanlar, 30 yaşından sonra yeni şarkıları neredeyse hiç beğenmiyorlar. Ve bu duruma "müzik felci" adı veriliyor.