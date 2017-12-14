300 Dolarlık "iPhone X" Geliyor!

Popüler telefonlara benzer cihazlar üreten Çinli bir firma, şimdi de görünümüyle gerçek iPhone X'i aratmayacak bir telefon üzerinde çalışıyor!

Leagoo, 300 Dolarlık iPhone X Taklidi Üretiyor!

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