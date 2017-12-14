300 Dolarlık "iPhone X" Geliyor!
Popüler telefonlara benzer cihazlar üreten Çinli bir firma, şimdi de görünümüyle gerçek iPhone X'i aratmayacak bir telefon üzerinde çalışıyor!
Çantalardan saatlere taklit ürünler, bazılarına büyük paralar kazandırıyor. Öyle ki dünya üzerinde sadece sahte Gucci çanta veya sahte Rolex saat satanları yakalamak üzere kurulmuş polis ekipleri var. Elektronik cihazlar ise sahte ürünlerin ucuza satıldığı yeni bir alan.
Küçük bir Çinli firma olan Leagoo, popüler telefonlara benzeyen akıllı cihazlarıyla dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Leagoo S9 adlı modelden sızan fotoğraflar ise cihazın Apple'ın ince çerçeveli ve "çeneli" iPhone X'ine oldukça benzediğini gösteriyor. Taklit telefonun fiyatı ise 999 dolar değil; sadece 300 dolar.
Telefon dışarıdan iPhone X'e benzese de içindekilerden çok fazla şey beklemeyin. 5,85 inç'lik AMOLED ekrana sahip cihaz, çift 16MP kamera, MediaTek P40 işlemci (Qualcomm'un Snapdragon 670'ine benziyor), 6GB RAM ve 128GB dahili depolamayla geliyor. Leagoo'nun Samsung'un Galaxy S9'undan önce S9 adını kapması da dikkat çeken bir detay.
Firma iOS'u kopyalamadığı için haliyle Android'i kullanıyor. Bu noktada Leagoo'nun M8 model telefonunda Temmuz'da Triada trojanının çıktığını hatırlatmak istiyoruz. Leagoo daha önceki S8 modeliyle Galaxy S8'i taklit etmişti. M8 ise Huawei'nin Mate 8'ine çok benziyordu.
iPhone X'e benzeyen bir telefonla arkadaşlarınızı etkilemek istiyorsanız ve orta seviye bir telefon alacak gücünüz varsa, Leagoo S9 size göre olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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