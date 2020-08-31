31 Ağustos 2020: Türkiye Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayılarında Son Durum

Türkiye'de belirlenen Koronavirüs vakalarının ve COVID-19 kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları belli oldu. Yapılan 110.102 yeni testin 1.587'si pozitif olarak sonuçlandı. Son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 270.133'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.370'e yükseldi.