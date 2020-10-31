31 Ekim 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

31 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 124.109 yeni testin sonucunda 2.213 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 375.367'ye, toplam can kaybı sayımız ise 10.252'ye yükseldi.