31 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de görülen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları güncellendi. Yapılan 46.492 yeni test sonucunda 982 yeni vaka tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. Bu verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 230.873'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.691'e yükseldi.