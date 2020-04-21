3199 TL Fiyatlı Huawei P40 lite'ı Tüm Detaylarıyla İnceledik!

Huawei tarafından kısa bir süre önce tanıtılan P40 ailesi, 4 ana model içeriyor. Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ ve elimizdeki P40 lite modeli ile yeni nesil akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturan Huawei, bunlardan bugün inceleyip özelliklerini keşfedeceğimiz P40 lite modelini de bu ay itibariyle satışa sundu.
Özellikle şık tasarımıyla dikkat toplayan, ayrıca gerek arka kameraları, gerek Punch FullView ekranı ve az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz yanlarıyla, yeni ailenin lite modeli P40 lite, 4 anahtar özelliğiyle değerlendirilebilir. Peki nedir bunlar?
- 48 MP yapay zeka destekli dörtlü kamera seti
- 40W Huawei Super Charge teknolojisi
- Süper Gece Selfie özelliği
- Punch FullView ekran tasarımı
Elbette bunlara ek olarak çok daha fazlası da var. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen Huawei P40 lite incelemesine başlayalım.
Huawei P40 lite Tasarımı Nasıl?
P40 lite, tasarımıyla fazlasıyla çekici bir model olmuş. Elimizde Su Yeşili rengiyle bulunan telefonun ayrıca Sakura Pembesi ve Gece Yarısı Siyahı gibi farklı seçenekleri de bulunuyor. Açıkçası Su Yeşili modeli gayet güzel; ancak Sakura Pembesi de fotoğraflarda bir o kadar farklı duruyor. Bu yeni renklerle, telefonların klasik renklerinden sıkılanlar için de iyi bir alternatif olacaktır bu model.
Huawei P40 Lite Suya Karşı Dayanıklı mı?
Kenarlara doğru kavis kazanan arka gövde, böylece elde rahat bir tutuş sağlıyor. Ancak arka yüzün biraz parmak izi tuttuğunu da söylemek lazım. Bu arada tasarıma ilişkin olarak P40 lite'ın suya karşı dayanıklı olmadığı bilgisini de verelim.
Telefonun sağ yanına baktığımızda burada parmak izi sensörünün yer aldığını görüyoruz. Böylece telefonu sağ elinizde tutuyorsanız başparmağınızla, sol elinizle tutuyorsanız ise işaret veya orta parmağınızla kolayca ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki ayrıca bir yüz tanıma özelliği de telefonda yer alıyor. Ekranın sol köşesindeki kamera yoluyla yüzünüzü de kolayca taratabiliyorsunuz.
Telefonun çevresindeki detaylara da değinmeden geçmeyelim. Sağ kenardaki parmak izi sensörünün üzerinde ses butonlarını görüyoruz. Alt kenarda USB-C portu ile hoparlör mazgalı bulunurken, bu hoparlörün tek olduğunu da söyleyelim. Yani telefonda stereo ses desteği bulunmuyor. Fakat ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine yer verildiğini görmek de oldukça sevindirici.
Telefonun sol yanında ise SIM kart çekmecesi ile hafıza kartı yuvası yer alıyor. Buraya Huawei'nin Nano Memory kartını takarak hafızayı 256 GB daha arttırabiliyorsunuz.
Son olarak telefondaki mikrofonların da üst ve alt kenara yerleştirildiğini de belirtelim.
Huawei P40 lite Punch FullView Ekran
Ekrana baktığımızda, Huawei'nin bu modelinde çentiksiz tasarımı benimsediğini görüyoruz ayrıca Huawei, bu modelinde ekrana Punch FullView adını vermiş. Bu yeni ekran ile çentiksiz tasarım, ince çerçeveler ve kavisli kenar tasarımıyla standart dikdörtgen tasarımlı telefonlara kıyasla daha kompakt, ancak öte yandan daha yüksek ekran – gövde oranı sağlanmış. Öyle ki, P40 lite'ın ekran – gövde oranı yüzde 90.6 seviyesinde. Böylece gerçekten oldukça geniş bir görüntü alanı sağlanıyor ki bunun da karşılığını genel telefon kullanım deneyiminizin yanı sıra, aynı zamanda film izlerken veya oyun oynarken de alıyorsunuz.
Huawei P40 Lite Ekran Çözünürlüğü
Ekran çözünürlüğü Full HD+ olarak da bilinen 1080x2310 piksel seviyesinde. IPS LCD panelin kullanıldığı ekranda piksel yoğunluğu 398 ppi seviyesinde olurken, parlaklık ve keskinlik seviyeleri ise oldukça yüksek. Öyle ki, telefon maksimum parlaklıkta 515 nit seviyelerine ulaşabiliyor.
Ekran ayarlarından parlaklığın yanı sıra renk modu ve sıcaklığını ayarlayarak kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Ayrıca yine ekrana ilişkin olarak burada göz yorgunluğunu hafifletmeyi amaçlayan bir Göz Konforu modunun bulunduğunu ve yine Koyu modun yer aldığı bilgisini de verelim.
Huawei P40 lite Teknik Özellikler ve Performans
Huawei P40 lite, her ne kadar P40 ailesinin giriş seviyesi modeli olsa da, aslında performans bakımından oldukça güçlü ve rekabetçi bir telefon. Zira P40 lite'ta işlemci olarak 7nm mimarisine sahip Kirin 810 kullanılıyor. Bu yonga setiyle beraber performansın yanı sıra özellikle yapay zeka teknolojisine odaklanan Huawei, bu işlemci ile yoğun uygulamalarda amiral gemisi statüsünde performans sağlayabiliyor.
Huawei P40 Lite Depolama ve RAM
8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci, içeriğinde 2 adet 2.27 GHz frekanslı Cortex-A76 performans çekirdeğinin yanı sıra 6 adet 1.88 GHz frekanslı verimlilik odaklı Cortex-A55 çekirdeğinden güç sağlıyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonda ayrıca 128 GB depolama birimi bulunuyor. Yine grafik tarafına geldiğimizde de burada Mali-G52 yongasının yer aldığını görüyoruz. 6 çekirdekli olan bu grafik birimi de, selef model olan Mali-G51'e kıyasla yüzde 30 daha yüksek performans sağlayabiliyor.
Bu bahsettiğimiz teknik birimler ışığında P40 lite gerçekten yüksek performans gösterebiliyor. Öyle ki, yaptığımız AnTuTu Benchmark testinden tam 304459 puan toplayan telefon, böylece orta segmentin bir üyesi olmasına karşın amiral gemileriyle rekabet edecek düzeyde sonuca imza atıyor.
Huawei P40 Lite Performansı İyi
Öyle ki, bu skorla Huawei P40 lite'ı diğer akıllı telefon modelleriyle yan yana koyduğumuzda, orta segment tüm rakiplerini geride bıraktığını görüyoruz. Bu anlamda bu telefonu satın almayı düşünenlerin performans konusunda endişe etmesine gerek olmadığını söylemek basit. Elbette bunu yalnızca sentetik sonuca bakarak değil, kullandığımız süre içinde akıcı bir deneyim sağlamasına ilişkin olarak da söylüyoruz.
Huawei P40 lite performans testlerini ve karşılaştırma tablosunu hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P40 lite İşletim Sistemi ve AppGallery
Peki, bu konuyu da açıklığa kavuşturduktan sonra şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Huawei P40 lite, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve EMUI 10 arayüzü kullanıyor. Ancak telefonda Google servisleri yok. Fakat şimdi anlatacaklarımızla bunun, Google uygulama marketindeki uygulamaları kullanmakta size bir engel olmayacağını hep beraber göreceğiz.
Huawei P40 Lite AppGallery Mağazası
Bilindiği gibi Huawei, Google defterini kapattıktan sonra AppGallery adındaki uygulama mağazasına yoğunluk vermiş ve buradaki iş stratejilerini geliştirmişti. Uzun zamandır bu uygulama mağazası üzerinde çalışan Huawei, burada şu an yüzlerce popüler uygulamayı bir arada sunuyor.
Şu an dünyanın en büyük üçüncü uygulama marketi olan Huawei AppGallery, özellikle Türkiye'deki lokal uygulamalarının çoğunu içeriğinde bulundurmasıyla da dikkat çekiyor. Öyle ki, AppGallery'de yerli geliştiricilerin geliştirdiği çok sayıda uygulamayı bulabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite Telefonda Facebook, WhatsApp, Youtube Var Mı?
Peki, Facebook, Whatsapp, YouTube kullanılabiliyor mu? Evet, bunlar da kullanılabiliyor, ancak bu uygulamaları AppGallery üzerinden değil, kendi sitelerinden indiriyorsunuz. O da çok basit; Huawei Browser'ı açıp, Facebook'u indirmek için ekrana facebook.com/android yazıyorsunuz ve açılan sayfadan İndir butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında telefonunuza inen .apk dosyasına tıklıyor ve yüklüyorsunuz. Hepsi bu kadar.
Whatsapp için de benzer yolu izliyorsunuz. Huawei Browser'da whatsapp.com/android yazıyor ve aynı işlemleri Whatsapp için de tekrarlıyorsunuz.
YouTube izlemek için ise yapmanız gereken daha basit, Huawei Browser'dan adresi girmek, hepsi tamamen bu kadar.
Huawei Browser içinde de AppSearch diye bir özellik var. Buradan da websitesi üzerinden indirilemeyen APK'lara ulaşabilirsiniz.
Daha fazlası mı lazım? Mesela Facebook, Instagram, Twitter, Gmail ve daha fazlası mı? Evet, istisnasız hepsini ve daha daha fazlasını P40 lite'a kolayca yüklemeniz mümkün.
MoreApps ile Tüm Uygulamalara Ulaşın
AppGallery uygulama mağazasında MoreApps adında 3'üncü parti çözümü yer alıyor. Bu uygulama üzerinden dünya çapında ve yerel olarak en iyi uygulamalara kolayca göz atabiliyor ve bunları telefonunuza kolayca yükleyebiliyorsunuz.
MoreApps'i P40 lite'a yükledikten sonra aradığınız uygulamayı aratıp yükleyebilirsiniz. Burada çok sayıda uygulama farklı kategoriler arasında yer alıyor. Biz denemek için Spotify'dan Twitter'a, Messenger'dan Linkedin'e, Gmail'den Google Haritalara kadar çok sayıda uygulamayı indirdik ve aktif olarak kullandık. Herhangi bir problem yok, uygulamaları gayet sağlıklı ve akıcı şekilde kullanabiliyorsunuz.
Evet, yani gördüğümüz gibi Google'sız telefon mümkün. Bu, hem bugün incelediğimiz P40 lite modeli için, hem de bundan sonraki gelecek Huawei telefon modelleri için geçerli durumda. O nedenle Android market uygulamaları yok diye gözde büyütmeye veya çekinmeye gerek yok. Huawei artık kendi mobil servisleri ve kendi AppGallery uygulama mağazasıyla yola devam edecek, tüketiciler de Android uygulamalarının kullanımında herhangi bir sorunla karşılaşılmayacak.
Phone Clone ile Kolay Aktarım
İşletim sistemi konusunda bir başka bahsetmemiz gereken nokta ise Phone Clone uygulaması olacak. Phone Clone uygulaması, bir telefondan bir başka telefona geçmek için kullanabileceğiniz gerçekten harika bir uygulama oluyor. Mesela P40 lite'ı almaya karar verdiniz diyelim ve şu anki telefonunuzdaki uygulama, sistem ayarları, dosya, fotoğraf, video, rehber ve mesajlarınızı nasıl aktarabileceğinizi düşünüyorsunuz...
Phone Clone Nasıl Kullanılır?
Bu noktada yardımınıza Phone Clone uygulaması yetişiyor. Hem yeni telefona, hem eski telefona Phone Clone uygulamasını yüklüyorsunuz, sonrasında ise eski telefondan yeni telefona hangi dosyalarınızı aktaracağınızı seçiyorsunuz, iki telefon birbirine bağlanıyor ve dosyalarınız aktarılmaya başlıyor. Hepsi bu kadar.
Huawei P40 lite Pil Performansı Nasıl?
Evet, Huawei P40 lite'ın tasarımından başladık, ekran detaylarına değindik, teknik özelliklerini ve performansını değerlendirdik, işletim sistemi ve AppGallery ile uygulama konusunu da konuştuk. Şimdi sırada 2 diğer önemli noktamız var. Bunlardan biri pil ömrü, ikincisi ise kameralar.
Şimdi önce P40 lite'ın pil performansından bahsederek başlayalım. P40 lite'ta 4200 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu batarya, günlük kullanım için zaten fazlasıyla yeterliyken, pil ayarlarındaki Güç Tasarruf modu ve Süper Güç Tasarruf modunu kullanarak bu süreyi çok daha arttırmanız mümkün.
Huawei P40 Lite Şarjı Kaç Saatte Bitiyor?
Bizim yaptığımız testlerde tam 120 saatlik pil performansı sağladığımız P40 lite, konuşma süresiyle 34 saat, ekran açık web dolaşım süresiyle ise 18 saati aşkın bir deneyim sağladı.
Elbette telefona her zaman olduğu gibi Full HD video testimizi de uyguladık. Wi-Fi'ya bağlı konumda ve ekran parlaklığının maksimum açık olduğu senaryoda 90 dakika boyunca Full HD video oynatmanın sonucunda yüzde 14'lük pil kaybı gözlemledik. Yani bu koşulda video izlerseniz yaklaşık 11 saat boyunca aralıksız video izleyebilirsiniz. Tabii ki ekran parlaklığını otomatik yaparak bu süreyi arttırmanız elinizde.
Genel olarak pil performansıyla gayet beğendiğimiz telefon, öte yandan hızlı da şarj oluyor. İncelemenin başında da söylediğimiz gibi 40W Huawei Super Charge şarj cihazıyla gelen telefon, 30 dakika içinde 0'dan bataryanın yüzde 70'ini doldurabiliyor. Bu da fazlasıyla iyi bir süre doğrusu.
Huawei P40 lite Kameraları
Huawei P40 lite, 4 kameralı bir akıllı telefon modeli oluyor ve arkadaki bu 4'lü kamera diziliminde olduğu gibi, ön kamerasında da yapay zeka desteğinden faydalanıyor. Şimdi kameraları yakından tanıyalım ve sağladıklarından bahsedelim.
P40 lite'taki ana kameramız 48 MP ölçüsünde oluyor. f/1.8 diyaframlı 26 mm'lik bu ana kamera, faz algılamalı lazer otofokusa sahip. Varsayılan olarak 12 MP çekim yapan ana kameradan daha fazla detay elde etmek istediğinizde, kamera arayüzünden 48 MP'e geçiş yapabiliyorsunuz. Yine bunun hemen üzerinde ise 48 MP AI Ultra Netlik modunu göreceksiniz. Yapay zeka desteğinden bu modu seçerek faydalanmanız mümkün. Böylece detay seviyesi yüksek, daha yüksek çözünürlükte ve sinematik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. O nedenle bu mod oldukça önemli, mutlaka kullanmanızı tavsiye ederiz.
P40 lite'ın ikinci kamerasına geldiğimizde, 8 MP ultra geniş açılı lensin yer aldığını görüyoruz. f/2.4 diyaframlı bu ikinci kamera ile geniş ölçekte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar yakalayabildiğiniz bu 17 mm'lik kamera ile güzel manzara çekimleri yapabilir, arkadaşlarınızla beraber geniş grup fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Elbette bunun için biraz beklemek gerekecek. Zira şu an korona virüs sebebiyle #EvdeKal'mamız lazım.
P40 lite'ın diğer 2 kamerası da 2 MP çözünürlükte çalışıyor. Bunlardan biri makro çekimleri yapmak için kullanılırken, diğeri ise bokeh, yani fotoğraflarınıza alan derinliği sağlamak için yer alıyor. Bu sınıfta yer alan pek çok telefon modeli alan derinliğini kamera yerine yazılım yoluyla sağlarken, P40 lite'ta ekstra bir kameraya yer verilmiş olması büyük artı. Zira bu sayede bokeh efekti daha başarılı şekilde işlenebiliyor.
Yine telefonun kamera arayüzünde Süper Makro modunu kullanarak birbirinden güzel makro çekimleri yakalamanız mümkün. Öte yandan telefonun Süper Gece modu da bir hayli başarılı çalışıyor. Düşük ışıkta makro çekim yaptığınızda da ortaya birbirinden güzel sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız çekimlerde de bunu fazlasıyla gördük doğrusu.
Öte yandan Süper Gece modundan elbette pek çok senaryoda faydalanmanız mümkün. Gece dışarıda yapacağınız çekimlerin yanı sıra, ön kamerada da Süper Gece Selfie özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Birden fazla çekimi birleştirerek düşük ışık koşullarında da güzel özçekimler yapabileceğiniz telefon, bizim yaptığımız denemelerde de ortaya güzel sonuçlar çıkarttı.
P40 lite'ın kamera modları arasında daha çok sayıda seçenek bulabiliyorsunuz. Profesyonel çekim modundan ağır çekim ve hızlı çekim özelliklerine, portre modundan güzellik moduna, yine yapay zeka modundan AR Lens çekim yeteneklerine kadar seçenekler mevcut.
Video tarafına geldiğimizde ise, telefonda ön ve arka kamerayla maksimum Full HD video kaydı yapabildiğinizi söyleyelim. Yani telefonda bir 4K video kaydı imkanı bulunmuyor.
Huawei P40 lite ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Huawei P40 lite, pek çok açıdan başarılı bir telefon olmuş. Özellikle selef model P30 lite'ın üzerine çok sayıda somut geliştirme ortaya koyması, teknoloji anlamında önem arz ederken, elbette kullanıcı gözüyle baktığımızda da pratik anlamda fayda sağlıyor.
P40 lite; tasarımından ekran özelliklerine, kameralarından pil ömrüne ve performansına kadar çok noktada oldukça kullanışlı bir seçenek. Ama Google hizmetleri derseniz, onu da zaten tüm detaylarıyla sizlere anlattık. Artık dünya Google'ın etrafında dönmüyor, burası kesin ve Huawei, bunu HMS, yani Huawei Mobil Servisleri yoluyla, AppGallery uygulama mağazasıyla, özellikle Türkiye'de yerli geliştiricilerle ortak çalışmasıyla ve bugün bunlara alternatif olarak bahsettiğimiz 3. Parti çözüm olan MoreApps ile beraber etkili şekilde gösteriyor. O nedenle bu konuda bir çekinceniz olmasına açıkçası gerek olmadığını yekten söyleyebiliriz.
Huawei P40 Lite Fiyatı Ne Kadar?
Huawei P40 lite'ın fiyatı ise 3199 TL. Bu anlamda fiyat/performans oranıyla da oldukça etkileyici olduğunu söylemek gayet mümkün.
O nedenle P40 lite aradığınız telefon kriterlerine giriyorsa, rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %90
ARTILARI
+ Kompakt gövde, güzel tasarım
+ Geniş ve güçlü Punch FullView ekran
+ Birinci sınıf pil ömrü
+ Çok hızlı şarj özelliği
+ Yüksek performans
+ AppGallery ve More Apps çözümü
+ Android 10 & One UI 2
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ Gün içi ve gece fotoğraf yetenekleri
+ Fiyat/performans
EKSİLERİ
- Parmak izi tutuyor
- Stereo hoparlör yok
- Suya karşı dayanıklı değil
- 4K video kaydı yok
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