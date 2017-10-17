335 Beygir Gücüne Sahip 2018 BMW X3 M40i
M rozetini hak eden, 335 beygir gücüne sahip 2018 BMW X3 M40i ortaya çıkıyor!
Portekiz'in Sintra bölgesinde Atlas Okyanusu'na bakan bir kıyı yolunda, BMW X3 M40i gaza basarken bir performans arabası gibi ses çıkarıyor. Bu, küçük bir SUV'dan biraz beklenmedik bir ses. Ama tabii 2018'de çıkacak olan tamamen yeni bir üçüncü nesil X3 ailesinin parçası olan ilk X3 M performans aracı olduğu için bu normal karşılanabilir.
Araç, 3.0 litrelik turboşarjlı altı silindirli başlık ve 355 beygir gücüne sahip. Yakıt ekonomisi sayıları henüz mevcut değil ancak 3.0 litrelik turbo altı silindirli ve sekiz hızlı otomatik şanzımanın 300 beygir gücü sürümüne sahip olan X3 xDrive35i, 19 mpg şehir ve 26 mpg otoyol puanlamasını taşıyor. X3 M40i benzer verim seviyelerine gösterirse çok şaşırtıcı olmayacaktır.
BMW, X3'ün teknoloji oyununu iyileştirmeyi de unutmadı. 10.2 inçlik orta dokunmatik ekran ve 12 hoparlörlü ses sistemi ile en yeni iDrive 6 sistemi standart olarak geliyor. IDrive'ın çeşitli menüleri üzerinden çalışmak, denetleyici veya dokunmatik ekranı kullanmak hızlı ve kullanışlı; buna ek olarak, isteğe bağlı navigasyon sistemi, güzel harita görüntüsüne sahip ve sizi rotanız boyunca sorunsuz şekilde yönlendiriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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