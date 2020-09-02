350 Mbps SuperVDSL'li TP-Link Archer VR2100'ü İnceledik!

VDSL'de geldiğimiz son nokta, TP-Link Archer VR2100 ile vücut buluyor ve evlere geliyor. Bu cihazın anlatılacak çok yanı var, ancak geçmeden önce önemli bir detayı vermemiz lazım. Bu cihaz, hem bir modem olarak kullanılıyor hem de router olarak iş yapabiliyor. Bu sayede 2 tipte de ürün arayanlar için güzel bir seçenek oluyor.
TP-Link'in bu kategoride çok sayıda modeli var ve hatta gövde yapısı olarak da boyut dışında pek fark göstermiyorlar. Daha önce bu seriden Archer VR2800'ü incelemiştik, o cihaz da güçlü ağ özelliklerine ev sahipliği yapıyordu. Fakat Archer VR2100'ü ise farklı kılan bir özelliği var, o da SuperVDSL'i desteklemesi. Peki, nedir bu Super VDSL?
SuperVDSL Nedir?
SuperVDSL, aslında VDSL2 destekli hatlarda Profile 35b şeklinde yer alan yeni bir bağlantı türü, ancak her bölgede kolay kolay bulunamayabiliyor. O nedenle bu hızdan ve bu bağlantı türünden faydalanmak istiyorsanız, bu cihazı satın almadan önce ilk yapmanız gereken şey, servis sağlayıcınızı arayıp, hattınızın bu desteği gösterip göstermediğinden emin olmak olacaktır. Bu işi hallettikten sonra ise artık Archer VR2100'ü kullanmaya hazırsınız.
Archer VR2100, Super VDSL desteği ile beraber totalde 350 Mbps'e kadar teorik performans gösteren bir cihaz oluyor. Elbette geriye yönelik olarak da uyum içinde, yani ADSL, ADLS2, VDSL gibi altyapıları da destekliyor. Hatta bu cihazla ADSL2+'ta 24 Mbps, VDSL2'de ise 100 Mbps hızları görebileceğinizi de söyleyelim.
Çok Yönlü Bağlantı Desteği
Archer VR2100'de çok yönlü bağlantı desteği mevcut durumda. İster az önceki bahsettiğimiz ağ altyapılarını kullanın, ister Ethernet portu yoluyla bağlanın, ister bir 4G dongle'ı ile USB üzerinden mobil internet bağlantısı kurun. Hepsi için seçeneği size sunuyor bu cihaz. Bunların yanında bir de OneMesh adında bir özelliğe yer veriyor ve bu özellik, son zamanlarda kompakt bir çözüm yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Archer VR2100, Mesh olarak da bildiğimiz, bir Mesh Wi-Fi ağı oluşturabiliyor. Elbette bunun için diğer cihazın da TP-Link olması ve onun da OneMesh özelliğini desteklemesi gerekli. Bu sayede kapsama alanınızı genişletmek için, farklı katlara taşımak için baştan bir ağ sistemi kurmak yerine, bu cihaza eklemede bulunarak bu alanı genişletebiliyorsunuz.
Archer VR2100, adından da anlaşılabileceği gibi totalde 2100 Mbps teorik hıza erişebilen bir cihaz oluyor. 802.11ac kablosuz ağ standardının kullanıldığı bu cihaz ile 2.4 GHz ve 5 GHz ağlara bağlanabiliyorsunuz. 2.4 GHz ağda 300 Mbps'e kadar, 5 GHz ağda ise 1733 Mbps'e kadar destek gösteren Archer VR2100, ayrıca bağladığınız tüm cihazlara yüksek ölçekte eş zamanlı veri transferi yapabilsin diye 4 x 4 MU-MIMO özelliği ile donatılmış. Bu da bağlantı kalitesini arttırmayı sağlıyor.
Yaptığımız denemelerde gayet iyi bir çekim gücü ve iyi bir veri iletim performansı sergileyen Archer VR2100, uzun süredir kullandığımız VR2800'ün yerini şimdilik aldı. Ancak kullandığımız yerde SuperVDSL desteği olmadığı için bu özelliğini deneyemediğimizi de belirtmemiz gerekiyor. Başta da söylediğim gibi bu özellikten yararlanmak için servis sağlayıcının altyapıda bu teknolojiye yer vermesi gerekiyor.
Kolay Kurulum ve Kullanım
Archer VR2100'ün kurulumu ve kullanımı ise diğer TP-Link cihazları gibi oldukça kolay. Tamamen Türkçe dil desteğine sahip Tether uygulaması yoluyla Android veya iOS tabanlı telefonlar üzerinde de çok kolay şekilde kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu uygulama üzerinden sadece kurulumu yapmıyor, ağ ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok ayarı da hazırlayabiliyorsunuz. Ebeveyn denetimlerini elde geçirebilir, konuk ağı oluşturabilir ve daha pek çok güvenlik ile ilgili dokunuşta bulunabilirsiniz.
Sonuç
TP-Link Archer VR2100, 802.11ac Wi-Fi 5 kategorisi için güzel bir opsiyon oluyor. Özellikle router özelliği bulunan bir modem arayanlar ve altyapısında da Super VDSL desteği bulunanlar bilhassa beğenecektir diye düşünüyoruz. Bunun dışında da kablolu ve kablosuz bağlantı desteğiyle başarılı bir grafik çizen Archer VR2100, piyasada 820 TL fiyatla bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %85
+ Super VDSL özelliği
+ Kolay kurulum & kullanım
+ Yüksek performans
+ Güzel tasarım
+ USB portu
- 802.11ax desteği yok
TP-Link Archer VR2100 Teknik Özellikleri
Standart IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bağlantı Hızı 300Mpbs (2.4GHz), 1733Mpbs (5GHz)
Arabirim 10/100/1000Mbps LAN (3 adet), 10/100/1000Mbps WAN, RJ11, USB 3.0
Anten 3 adet (harici)
Buton WPS, Wi-Fi, Güç, Reset Frekans 2.4GHz, 5GHz
Boyutlar 216 x 164 x 36 mm
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