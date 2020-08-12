3500 dolarlık diskler, 18000 dolarlık PC'ler! Geçmişten teknolojik reklamlar

Bir zamanların lüks kabul edilen şimdilerin nostaljik ürünlerini bir araya getirdik! İlk piyasaya sürüldüğü dönemde fiyatları oldukça yüksek olan ürünleri yeniden hatırlamak ister misiniz?