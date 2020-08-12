3500 dolarlık diskler, 18000 dolarlık PC'ler! Geçmişten teknolojik reklamlar

Bir zamanların lüks kabul edilen şimdilerin nostaljik ürünlerini bir araya getirdik! İlk piyasaya sürüldüğü dönemde fiyatları oldukça yüksek olan ürünleri yeniden hatırlamak ister misiniz?

Geçmişten teknolojik ürün reklamları: Fiyatları oldukça pahalı!

Teknoloji reklamlarından daha iyi bir zaman kapsülü yoktur. Onlarca yıl öncesine ait bir cihaza bakmak, insanlığın ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Sabit hatlı bir telesekreter, 10 mb'lık bir sabit disk...

Artık kullanılmayan bu teknolojilerin, birinci sınıf ürün olarak pazarlanması şimdi bakınca çok çılgınca geliyor. Şimdi, birkaç şarkının bile sığmayacağı bir bellek için birkaç aylık maaş ödemek pek mantıklı değil.

Bu eski reklamlar artık teknolojideki büyük değişimleri göstermekten başka bir işe yaramıyor. Yine de, bu da oldukça önemli bir şey.

Tandy Ct-300 Cep Telefonu

Fiyat: 1.499,00 $ [Bugün 3.116,43 $]

2000'lerin başlarında, USB sürücüler, daha büyük depolama kapasiteleri nedeniyle disketlerin, CD'lerin ve DVD'lerin yerini aldı, ancak şimdi bulut depolama, depolama ve paylaşım söz konusu olduğunda en büyük rakip haline geldi. Çoğunlukla sınırsız kapasitesi ve artan güvenliği nedeniyle.

cep telefonu

10 MB Sabit Diskli Imsai PC

Fiyat: 5.995,00 ABD Doları [Bugün 18.700 ABD Doları]

Artık dizüstü bilgisayarların yerini tabletler almaya başladı...

imsai pc

Panasonic Rx 5500 Stereo

Fiyat: 576,19 $ [Bugün 2.046 $]

radio

1978 IBM 5110

Fiyat: 18.000 Dolar

ibm

Sears 8 Haneli Elektronik Hesap Makinesi

Fiyat: 98,95 ABD doları

hesap makinesi

Xcomp 10mb Sabit Disk

Fiyat: 3.398,00 ABD doları

xcomp sabit disk

Spartan Apple II + Emulator

Fiyat: 599,00 Dolar

apple

Betavision Video Kaset Kaydedici

Fiyat: 985,00 $

kaset

Corvus Systems Inc. Yığın Depolama

Fiyat: 5.350,00 ABD doları

yıgın depolama

Sinclair Zx80

Fiyat: 199,95 ABD doları

pcler

Telefon Arkadaşı Cevaplama Aygıtı

Fiyat: 129.50 $

telefon

Sears Renkli TV

Fiyat: 327,88 Dolar

renkli tv

1977'de Satılan Trs-80 Bilgisayarı

Fiyat: 3.450 Dolar

1977

Motorola Stereo Hi-Fi Sehpa

Fiyat: 169,95 Dolar

motorola

10 Megabayt Sabit Disk

Fiyat: 3.500 $

sabit disk

Sinclair Microvision TV

Fiyat: 395,00 Dolar

mini tv

İngiltere'nin Ürettiği Cep Telefonu

Fiyat: 895 $

cep telefonu

Ampex Fr200 Bant Taşıma

Fiyat: 2.675,00 ABD doları

bant

Bell & Howell 8mm Kamera

Fiyat: 207,70 Dolar

kamera

Osborne Bilgisayar

Fiyat: 1795 Dolar

osborne bilgisayar

1977 Apple Ll

Fiyat: 1195 Dolar

apple pc

1984 PC Bilgisayar

Fiyat: 5,000 $

pc

The Commodore 64

Fiyat: 600 Dolar

bilgisayar

Trs-80 Model 4 (1983)

Fiyat: 1.300 Dolar

model 4

Atari 400 PC

Fiyat: 549,00 Dolar

atari

Westinghouse 'Büyük Resim Televizyonu'

Fiyat: 269 Dolar (Bugün Yaklaşık 2.700 Dolar Olacak)

westinghouse

1976 Apple 1

Fiyat: 666,66 Dolar

apple 1

15 MB Hdd

Fiyat: 2.500 ABD doları

hdd

Trc-471 Alıcı-Verici

Fiyat: 259,95 Dolar

alıcı

Trs-80 Micro

Fiyat: 3.875 Dolar

micro

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