3500 dolarlık diskler, 18000 dolarlık PC'ler! Geçmişten teknolojik reklamlar

Teknoloji reklamlarından daha iyi bir zaman kapsülü yoktur. Onlarca yıl öncesine ait bir cihaza bakmak, insanlığın ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Sabit hatlı bir telesekreter, 10 mb'lık bir sabit disk...
Artık kullanılmayan bu teknolojilerin, birinci sınıf ürün olarak pazarlanması şimdi bakınca çok çılgınca geliyor. Şimdi, birkaç şarkının bile sığmayacağı bir bellek için birkaç aylık maaş ödemek pek mantıklı değil.
Bu eski reklamlar artık teknolojideki büyük değişimleri göstermekten başka bir işe yaramıyor. Yine de, bu da oldukça önemli bir şey.
Tandy Ct-300 Cep Telefonu
Fiyat: 1.499,00 $ [Bugün 3.116,43 $]
2000'lerin başlarında, USB sürücüler, daha büyük depolama kapasiteleri nedeniyle disketlerin, CD'lerin ve DVD'lerin yerini aldı, ancak şimdi bulut depolama, depolama ve paylaşım söz konusu olduğunda en büyük rakip haline geldi. Çoğunlukla sınırsız kapasitesi ve artan güvenliği nedeniyle.
10 MB Sabit Diskli Imsai PC
Fiyat: 5.995,00 ABD Doları [Bugün 18.700 ABD Doları]
Artık dizüstü bilgisayarların yerini tabletler almaya başladı...
Panasonic Rx 5500 Stereo
Fiyat: 576,19 $ [Bugün 2.046 $]
1978 IBM 5110
Fiyat: 18.000 Dolar
Sears 8 Haneli Elektronik Hesap Makinesi
Fiyat: 98,95 ABD doları
Xcomp 10mb Sabit Disk
Fiyat: 3.398,00 ABD doları
Spartan Apple II + Emulator
Fiyat: 599,00 Dolar
Betavision Video Kaset Kaydedici
Fiyat: 985,00 $
Corvus Systems Inc. Yığın Depolama
Fiyat: 5.350,00 ABD doları
Sinclair Zx80
Fiyat: 199,95 ABD doları
Telefon Arkadaşı Cevaplama Aygıtı
Fiyat: 129.50 $
Sears Renkli TV
Fiyat: 327,88 Dolar
1977'de Satılan Trs-80 Bilgisayarı
Fiyat: 3.450 Dolar
Motorola Stereo Hi-Fi Sehpa
Fiyat: 169,95 Dolar
10 Megabayt Sabit Disk
Fiyat: 3.500 $
Sinclair Microvision TV
Fiyat: 395,00 Dolar
İngiltere'nin Ürettiği Cep Telefonu
Fiyat: 895 $
Ampex Fr200 Bant Taşıma
Fiyat: 2.675,00 ABD doları
Bell & Howell 8mm Kamera
Fiyat: 207,70 Dolar
Osborne Bilgisayar
Fiyat: 1795 Dolar
1977 Apple Ll
Fiyat: 1195 Dolar
1984 PC Bilgisayar
Fiyat: 5,000 $
The Commodore 64
Fiyat: 600 Dolar
Trs-80 Model 4 (1983)
Fiyat: 1.300 Dolar
Atari 400 PC
Fiyat: 549,00 Dolar
Westinghouse 'Büyük Resim Televizyonu'
Fiyat: 269 Dolar (Bugün Yaklaşık 2.700 Dolar Olacak)
1976 Apple 1
Fiyat: 666,66 Dolar
15 MB Hdd
Fiyat: 2.500 ABD doları
Trc-471 Alıcı-Verici
Fiyat: 259,95 Dolar
Trs-80 Micro
Fiyat: 3.875 Dolar
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