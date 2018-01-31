36 Yıl Sonra İptal Edilen Atari Rekoru!
36 yıl önce kırılan bu rekor, uzun tartışmaların ardından, aradan geçen yıllara rağmen iptal edildi!
1982 yılında, video oyun skor-kovalayıcısı Todd Rogers, Atari 2600 yarış oyunu Dragster'da 5.51 saniyelik süre ile dünya rekorunu kırmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl, pek çok "speedrunner" bu rekoru sorgulamaya başladı. Uzun bir tartışma sürecinin ardından Rogers'ın skoru, video oyun rekorlarını ve yüksek skorlarını takip eden bir organizasyon olan Twin Galaxies listesinden, aradan geçen 36 yılın ardından çıkartıldı.
Twin Galaxies çalışanları tarafından organizasyonun forumlarında yapılan bir açıklamaya göre, "sunulan yazılım analizi modelleri ile 5.57 saniyenin altındaki skorların standart ve normal oyun koşullarında mümkün olmadığının kanıtlanması" nedeniyle Rogers'ın skorlarının tamamı listelerden çıkartıldı ve bir kez daha yarışmaya katılması yasaklandı.
Şu an ise Guinness Dünya Rekorları kitabı resmi olarak Todd Rogers'ın Dragster rekorunu Dünya'nın en uzun süre tutulan video oyun rekoru olarak gösteriyor. Takipçiler tarafından bu skor uzun süredir tartışılıyor olsa da, Twin Galaxies'in listesinin en üstünde yıllardır rahat bir şekilde durmaktaydı.
Geçtiğimiz yıl speedrunner Eric "Omnigamer" Koziel, Rogers'ın Dragster rekorunu sorgulamaya başlamıştı. Koziel'in belirttiğine göre oyunda ulaşılabilir en hızlı zamanın 5.57 saniye olması gerekiyordu. En iyi performansı sağlayan düzenleme araçları ile bir "araç destekli speedrun" oluşturan Koziel, Rogers'ın iddia ettiği 5.51 yerine en fazla 5.57 saniyeye ulaşmayı başarmıştı. Bu ilk tartışmanın ardından Koziel ve diğer speedrunner'lar 5.57 süresine herhangi bir araç kullanmadan kendileri ulaşmaya çalıştılar. Koziel bu başarıya geçtiğimiz Eylül ayında ulaşırken, şu anda 5.57 rekoruna sahip olan 13 kişi bulunmakta. Ancak Rogers'ın iddiasının aksine kimse 5.51'e ulaşabilmiş değil. Activision'ın 1980'lerde firma içinde yaptığı testler, teorik olarak en iyi sürenin 5.54 saniye olduğunu göstermekteydi ve bu da 5.51 rekoruna şüphe düşüren bir başka olgu.
Rogers, Dragster'in yanı sıra diğer pek çok oyunda daha rekor sahibiydi ve bu rekorlar genellikle Twin Galaxies listelerindeki diğer kişilerden binlerce puan daha yukarıda. Bu skorların örnekleri arasında Atari 2600'un Donkey Kong oyununda 15 milyon puan ve Atari 5200'ün Centipede oyununda 65 milyon puan yer almaktaydı. Bu skorlar geçmişte eleştiri kaynağı olsalar da, Twin Galaxies bu yeni karara kadar bu skorlara itiraz etmemişti...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın