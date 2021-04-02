37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları belli oldu

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" sonuçlandı.