3999 TL Fiyatlı OPPO Reno3 Özellikleri ve Performansı Nasıl? İnceledik!

Son dönemde orta segment akıllı telefon kategorisinde büyük hareketlilik var. Özellikle üst segment telefonların yükselen fiyatları onları iyiden iyiye erişilmez kılmaya başlayınca, kuşkusuz yeni bir telefon satın almak isteyenler orta segment modellere yönelmeye başladı.
Elbette orta segment olarak kategorilenen telefonlar da, eskinin orta segmenti değil; onlar da yenilendi ve bu klasmana üst segment akıllı telefonlardan pek çok özelliği miras aldılar.
Geniş ve iyi görüntü sunan ekranlar, iyi seviyede performans gösteren teknik özellikler, ekran altı parmak izi okuyucular, geniş ölçülü çoklu kamera kurulumları ve hızlı şarj yetenekleri gibi özellikleriyle zenginleşen orta segment, bu sayede de yoğun olarak tercih ediliyor.
Fakat bu kategoride de fiyat tabii ki önemli ve modeller arasında fiyat bakımından büyük rekabet ortaya çıkıyor. Bu telefonlardan biri de bugün detaylarıyla inceleyeceğimiz OPPO'nun yeni modeli Reno3. Bakalım 3999 TL fiyatıyla Reno3, ne gibi özelliklere sahip ve rakipleriyle arasında ne gibi farklar var...
OPPO Reno3 Tasarım Özellikleri Neler?
Karbon Siyahı Rengi Mevcut
OPPO Reno3, tasarımıyla oldukça çekici bir telefon oluyor. Elimizde Kuzey Işıkları olarak isimlenen mavi renkli modeliyle bulunan telefonun, ayrıca Karbon Siyahı rengi de mevcut. Siyah modeli daha sade bir tasarım çizgisine sahipken, elimizdeki mavi model, ışık altında üzerinde ışık şeritleri yaratmasıyla güzel bir görüntüye imza atıyor.
Reno3'ün tasarım yönüyle orta segment telefonlar arasında en önemli özelliklerinden birini, arka yüzeyin cam malzemeye sahip olması oluşturuyor demek mümkün. Bu kategoride her ne kadar güzel işlenmiş olsa da plastik arka yüzeye sahip modeller de bulunuyor. Fakat buna karşın Reno3'te tıpkı ön yüz gibi arka yüzey de cam malzemeye sahip. Ayrıca bu panellerin Gorilla Glass 5 seviyesinde korunması da önemli bir diğer detay oluyor. Yine telefonun ekranında ayrıca bir koruma filmi de yer alıyor.
Telefon fazlasıyla ince. 7.9 mm kalınlığında olan telefon, kenarların yuvarlatılmış olması sayesinde daha ince görünüyor. Ağırlığı da yine 170 gram. Bu değerle de örnek olarak Galaxy A71'den yaklaşık 10 gram daha hafif olduğunu söyleyebiliriz.
Reno3'ün çevre detaylarına geldiğimizde, sağ tarafta güç butonunu, sol yanda da ses tuşlarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Alt kısımda USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör mazgalı var. Hoparlör tek yönlü, yani stereo ses bu modelde bulunmuyor. Fakat hoparlörün ses çıkış gücünün oldukça yüksek olduğunu bu noktada belirtelim.
Telefonun mikrofonları hem üst hem alt kenara yerleştirilirken, elimizdeki Reno3'ün tek SIM yuvasına sahip olduğunu da söylemekte yarar var. Öte yandan aynı çekmece içinde microSD kart için bir yuva bulunuyor. Bu sayede telefonun hafızasını arttırabileceksiniz.
Tasarıma ilişkin Reno3'ün herhangi bir su korumasının bulunmadığını söyleyelim. Ve bu arada telefonun kutusu içinde kulaklıklarının ve silikon kılıfının olduğunun da altını çizelim.
OPPO Reno3 Ekranı Nasıl?
Reno3, ekranıyla orta segmentin büyük ekranlı telefonları arasına giriyor. 6.4 inç büyüklüğünde geniş mi geniş bir ekran karşımızda yer alırken, buna tabii ki ince ekran çerçeveleri ve üst yanda kullanılan damla çentikli kamera önayak olmuş.
Telefonun ekran paneli AMOLED. Bu sayede gayet doygun renklerin üretildiğini ekranda, 1080x2400 piksel çözünürlük yer alıyor. Buna bağlı olarak 411 ppi piksel yoğunluğunun yer aldığı ekranda, en – boy oranı da 20:9 ölçüsünde. Bu sayede özellikle mobil cihazlar üzerinden bol bol video içerik tüketenler için güzel bir ekrana yer verildiğini söylemek mümkün telefonda.
Fakat ekranda bir eksiklik göze çarpıyor. O da standart 60Hz tazeleme hızının bulunması. Her ne kadar orta segmentte zaten daha üstünü görmeye alışkın olmasak da, kısa bir süre önce incelediğimiz OPPO'nun yan markası realme 6 bu alışkanlığı kırmış ve ekranda 90Hz tazeleme hızı seçeneğine yer vermişti. Bu anlamda bu noksanlığı Reno3'ün eksi hanesine yazabiliriz, zira realme 6, fiyatıyla da Reno3'ten daha ucuz.
Parmak İzi Okuyucusu Bulunuyor
Artık orta segmentin dinamikleri içinde yer alan bir diğer özellik olan ekran altı parmak izi okuyucu ise Reno3'te bulunuyor ve oldukça da akıcı çalışıyor. OPPO'nun söylemine göre bu sensör, 34 salise içinde parmak izinizi tanıyabiliyor. Elbette bunu ölçmedik ama yaptığımız denemelerde gayet hızlı çalıştığını gördüğümüzü söyleyebiliriz.
Telefonda ayrıca kamera yoluyla yüz tanıma sistemi de var. Bunu da parmak izi ile beraber etkinleştirebiliyorsunuz. Yüz tanımanın loş ışık altında iyi çalıştığı bilgisini de verelim.
Bu arada ekrana ilişkin son olarak, Reno3'ün düz bir ekran yüzeyine sahip olduğunu söyleyelim. Bazı kullanıcılar kavisli kenarlı ekranlardan pek hoşlanmıyor ve düz ekranlı telefonları tercih ediyorlar. Reno3 de böylece potaya giriyor.
OPPO Reno3 Android 10 İşletim Sistemi Özellikleri Neler?
Reno3, Android 10 işletim sistemine sahip ve şirketin ColorOS 7 arayüzünü kullanıyor. Arayüz seçimiyle beraber daha önce OPPO model kullananların yabancılık çekmeyeceği telefon, ilk kez bu arayüzü kullanacaklar için ise korkutucu gelmesin. Gayet basit ve sade tasarlanmış bir arayüz ColorOS. Aradığınız çok sayıda özelliği kolayca bulabiliyorsunuz.
Kullanımı kolaylaştırıcı önemli kısayollar da yer alıyor. Mesela açılışta ekranın sağına gizlenmiş Akıllı Kenar Çubuğu yer alırken, bu aracı kullanarak seçeceğiniz uygulama ve özelliklere hızlı şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz.
Videolarınıza Kurgu Yapabilirsiniz
Reno3 ilk açılışta birkaç yararlı uygulamayı da getiriyor. Bunlar arasında Office Suite, Netflix, Google Lens gibi kullanışlı olanlar yer alırken, ayrıca Soloop adında bir uygulama da mevcut. Bu uygulama ile beraber hızlıca videolarınızı düzenleyebiliyor ve özellikle Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşmak için videolarınıza kolayca kurgu uygulayabiliyorsunuz.
Reno3'te de daha önce incelediğimiz modellerde olduğu gibi Oyun Alanı bölümü etkin. Bu alan üzerinden oyun performansını düzenleyebiliyor, özellikler sık oyun oynayan biriyseniz, pil ömrü ve performans arasındaki çizgiyi siz belirleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı bir diğer seçenek oluyor.
Telefonun içeriğinde daha pek çok seçenek mevcut. Telefonu koyu modda kullanabiliyor, Göz Bakımı özelliği ile mavi ışığın etkisini azaltabiliyor ve ayrıca kolayca ekranı 2 farklı uygulamaya bölebiliyorsunuz. Bir uygulama içindeyken, ekranda 3 parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru kaydırarak bir başka uygulamayı ekrana taşıyabiliyorsunuz.
OPPO Reno3 Teknik Özellikleri Neler ve Performansı Nasıl?
Reno3, bu segmentte sık kullanılan işlemcilerden Helio P90'a yer veriyor. Mediatek MT6779 yonga setinden oluşan bu işlemciyi daha önce Reno Z ve Reno2 Z telefonlarında da kullanan OPPO, ne yazık ki Reno3'te işlemci tercihini güncellememiş. Ne yazık ki diyoruz, zira şirketin bu işlemci tercihi, telefonu performans tablosunda geriye düşürüyor. Örneğin realme 6'da bulunan Helio G90T veya Galaxy A71'de yer alan Snapdragon 730, Reno3'ten performans anlamında birkaç basamak daha önde duruyor.
İşlemci performansını ölçümlemek için kullandığımız Geekbench testine baktığımızda, Reno3'ün tek çekirdek skorunda 392 puan, çoklu çekirdek performansında da 1487 puan aldığını görmek mümkün. Bu skorlarla beraber Reno3'ü son dönemde incelediğimiz orta segment telefonlarla yan yana koyduğumuzda, her 2 senaryoda da Galaxy A71 ve realme 6'nın bir adım gerisinde kaldığını görüyoruz.
AnTuTu Benchmark tablosunda da benzer şeyi görmek mümkün. AnTuTu Benchmark'ta 201 bin 860 puan sağlayan Reno3, bu kez çevresindeki telefonları genişlettiğimizde tabloda orta sıralarda kendine yer buluyor. Buna bağlı olarak Reno3'ün 3999 TL fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda, tabloda bir fiyat/performans canavarı olarak yer aldığını söylemek pek mümkün değil.
Evet, tablolar bu şekilde. Ancak gerçek dünya kullanım ölçütlerinin aradaki birkaç puanı hissettirmeyecek cinsten olduğunu söyleyebiliriz. Reno3, 8 GB RAM bulunduruyor ve bundan telefonun genel kullanımından, uygulamalar ve oyunlara kadar faydalanıyorsunuz. Orta segment üyesi telefonlar arasında akıcı bir kullanım sağlayabileceğiniz bir telefon Reno3, bundan kuşkunuz olmasın.
Biz kullandığımız süre içinde çok sayıda uygulama indirdik ve kullandık; öte yandan oyunlarda da değerlendirme şansı bulduk pek tabii. Telefonun hafızası 128 GB ölçüsünde, ayrıca dediğimiz gibi microSD kart yoluyla da hafızayı genişletebiliyorsunuz. Bu sayede telefondaki uygulama kütüphanenizi zengin tutabiliyorsunuz.
Grafik tarafına baktığımızda telefonda PowerVR GM9446 GPU'nun yer aldığını görüyoruz. Bunu denemek için Call of Duty: Mobile ve PUBG oynadık. Reno3, her iki oyunda da akıcı bir performans sergiliyor, ancak PUBG'de grafik ayarlarını yukarı çektiğinizde kare düşüşünü nispeten fark ediyorsunuz.
Son olarak telefonun teknik özelliklerine ilişkin önemli gördüğümüz, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5 ve NFC desteğinin bu telefonda yer aldığı bilgisini verelim. Ayrıca FM radyo da yine bulunuyor.
OPPO Reno3 testlerini, karşılaştırma tablolarını ve oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
OPPO Reno3 Pil Performansı Nasıl?
Reno3, pil performansıyla ihtiyaca cevap veren bir telefon modeli. Batarya kapasitesi 4025 mAh olurken, bu pil size normal şartlarda 1 gün çok rahat yetiyor. Eğer telefonu daha az yoğunlukta kullanıyorsanız 2'inci gün ortalarına kadar devam edebiliyorsunuz. Güç tüketim modlarını kullanarak ise bu süreyi arttırmanız elbette mümkün.
Reno3, pil performansıyla uyguladığımız 90 dakika Full HD video testinde de iyi modeller arasına girmeyi başardı. Tam ekran parlaklığı ve Wi-Fi'ya bağlı senaryoda 90 dakikalık Full HD bir videoyu oynattığımız Reno3, 1,5 saat süre sonunda yüzde 10 şarj kaybetti. Bu ölçüm, totalde yaklaşık 15 saat boyunca video izleyebileceğiniz anlamına gelirken, Reno3'ü diğer incelediğimiz telefonlarla tabloya koyduğumuzda da onu 2'inci sıraya yerleştirmeye yetiyor.
Öte yandan Reno3, hızlı şarj olabilen bir telefon. VOOC hızlı şarj 3.0 özelliği ile telefonu dakikalar içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Telefon 30W hızlı şarj desteği gösteriyor, ancak kutusunda 20W'lık şarj adaptörü bulunuyor. Bununla telefonu şart etmeye başladığınızda, ilk 10 dakikada yüzde 16, 30 dakikada ise yüzde 48 doluluk oranına erişebiliyor. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 66 dakika sürüyor.
- 10 Dakika: Yüzde 16
- 20 Dakika: Yüzde 32
- 30 Dakika: Yüzde 48
- 40 Dakika: Yüzde 64
- 50 Dakika: Yüzde 79
- 1 Saat: Yüzde 93
- 1 Saat 6 Dakika: Yüzde 100
OPPO Reno3 pil performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
OPPO Reno3 Kamera Özellikleri Neler?
Reno3 de son dönemde sıkça görmeye başladığımız 5 kameralı akıllı telefonlardan. Arka tarafta 4'lü kamera setini bulunduran telefon, ön kamera olarak da iddialı şekilde 44 MP lense yer veriyor. 26 mm'lik 0.8 mikrometre ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 30 kare Full HD video kaydı yapabiliyor.
Madem söze ön kameradan başladık, buradan devam edelim ve arka kameraları sonraya bırakalım. Öncelikle şunu söyleyelim: Ön kamera ile 44 MP çekim yapabilmek için bunu ayarlardan açmanız gerekiyor. 44 MP çekim yaptığınızda, daha yüksek çözünürlük ve daha zengin detaylar elde edebiliyorsunuz.
Ayrıca ön kamera ile portre modunda fotoğraf çekebiliyor ve düşük ışık koşullarında gece modunu da kullanabiliyorsunuz. Bu modda düşük ışıkta çektiğiniz selfie fotoğraflarını uzun pozlayarak aydınlatabilen telefon, nispeten eli yüzü düzgün kareler çıkartabiliyor ortaya. Elbette grenleri görmek mümkün, fakat pek çok muadiline göre iyi iş çıkarttığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Elbette bu modda ekran flaşını da kullanabilirsiniz. Ekran flaşını açarak benzer çekimi tekrarladığımızda, telefonun bu kez de renkleri daha doygun üretebildiğini görüyoruz.
Şimdi Reno3'ün arka kamera bakalım. Telefonun arka yüzeyinde köşeye konumlanan 4'lü kamera sistemi içinde ana kamera 48 MP ölçüsünde çekimler yapabiliyor. Elbette tıpkı ön kamera gibi, bu kamerada da bundan yararlanmak için 48 MP ayarını açmanız gerekiyor.
26 mm'lik geniş açılı bu kamera, f/1.8 diyafram değerine sahip ve faz algılamalı otofokus içeriyor. Özellikle gün içinde yapacağınız çekimlerde gayet güzel fotoğraflar çekebileceğiniz ana kamera, öte yandan yine gece koşullarında da önemli bir iş çıkartıyor.
Loş ışık altında ve neredeyse tamamen karanlık ortamda uzun pozlama yapabilen Reno3, böylece ortaya güzel sonuçlar çıkartabiliyor. Eğer bir tripod ile çekim yapacaksanız, gece çekimlerinde bu moddan da faydalanabiliyorsunuz. Tripod modunu açtığınızda daha uzun pozlama yapılabiliyor ve bu da detayların zenginleşmesinde önem arz ediyor.
Reno3'te ikinci kamera 13 MP telefoto lens olurken, bu lens 52 mm ölçüsünde. 2x optik zum, 5x hibrit zum olanağı tanınırken, ayrıca 20x'e kadar dijital zum da yapabiliyorsunuz.
Reno3'ün 3'üncü ve 4'üncü kameraları da 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP mono lens şeklinde yer alıyor.
Kamera kullanım seçenekleri konusunda zengin bir model olmuş Reno3. Kullanabileceğiniz bahsettiğimiz çeşitli modların bulunmasının yanında ayrıca profesyonel modun yer aldığını da söyleyelim. Ve tabii ki çekimlerde yapay zekadan da yararlanılıyor. Bir objeye yakınlaştığınızda sahneyi tanıyarak makro moduna geçebilen telefon, yine gece modunda da parazit azaltmayı sağlayabiliyor.
Son olarak telefonun arka kamerası ile 4K video kaydı yapılabildiğini, ayrıca hızlandırılmış ve ağır çekim yeteneklerinin bulunduğunu söyleyelim. Full HD çözünürlükte ağır çekim anları yakalayabilen telefon, hızlandırılmış çekimde de gayet güzel senaryolar üretebiliyor.
OPPO Reno3 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, geldik incelemenin sonucuna. OPPO Reno3'ü pek çok yönüyle ele aldık, artılarından ve eksilerinden bahsettik. Sonuç olarak toparlarsak, Reno3'ün sahip olduğu özellikleriyle beraber orta segmentin başarılı bir üyesi olduğunu söylemek gayet mümkün. Tasarımından ekran özelliklerine, performansından pil yeteneklerine ve zengin kamera seçeneklerine kadar çok sayıda noktada iyi işlenmiş rafine bir model olmuş. Fakat bahsettiğimiz gibi eksileri de var ve aralarında en büyüğünün fiyat olduğunu söylemek zor değil. 3999 TL fiyat etiketiyle bulunabilen Reno3, çevresinde çok sayıda rakip bulunduruyor. Bunlar arasında, şirketin modellerinden realme 6 Pro da yer alırken, Galaxy A71 de kuşkusuz potada. Bu anlamda fiyatının biraz aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
CHIP Online Notu: %83
ARTILAR
+ Güzel görünen AMOLED ekran
+ İnce ve hoş tasarım
+ Gorilla Glass 5 seviyesinde koruma
+ Silikon kılıf & ekran filmi
+ Cam arka yüzey
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ NFC, 802.11ac, BT 5.0
+ İyi çalışan parmak izi sensörü
+ Pil perofrmansı
+ Hızlı şarj
+ Kameralarda gece modu
+ Zengin kamera seçenekleri
+ 4K video kaydı
EKSİLER
- Fiyatı yüksek
- Mono hoparlör
- Ekranda 90Hz tazeleme hızı yok
- İşlemci güncellenmemiş
- Su koruması yok
OPPO Reno3 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.2 GHz & & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GM9446
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 44 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 13 MP & 8 MP & 2 MP
- Batarya: 4025 mAh
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Var
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 73 x 160 x 7.9 mm
- Ağırlık: 170 gr.
Kimler OPPO Reno3 Satın Almalı?
Güzel tasarıma sahip, büyük ekranlı, kamera yetenekleriyle öne çıkan, hızlı şarj olan ve ideal performans sağlayan bir akıllı telefon arayanlar OPPO Reno3 ile mutlu olabilir.
OPPO Reno3'e Alternatifleri Neler?
OPPO Reno3'e alternatif olarak realme 6 Pro ve Samsung Galaxy A71 modelleri de değerlendirilebilir.
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