3999 TL Fiyatlı OPPO Reno3 Özellikleri ve Performansı Nasıl? İnceledik!

3999 TL fiyatlı OPPO Reno3'ü , orta segment akıllı telefonlar almak isteyenler için araştırdık. Reno3'ün özellikleri neler, performansı nasıl, Galaxy A71 ve realme 6 ile rekabette nerede? İşte tüm önemli detaylarıyla OPPO Reno3 incelemesi ve satın alınır mı sorusunun cevabı!

22 Mayıs 2020 01:30

Ercan Uğurlu