3D Baskı, Yeni Gelişme İle Birlikte Hayatları Kurtarabilir!

3D baskı ile üretilen yeni ekipmanlar, her yıl 100.000'den fazla hastanın hayatını kurtarmaya aday!

  • Levent Öztürk
3D baskı ile binlerce ölüm engellenebilir!

Anti-bakteriyel özeliklere sahip 3D-baskı nesneler, hastanelerde, kullanılan medikal ekipman kaynaklı enfeksiyonların yayılmalarını engelleyerek potansiyel olarak binlerce kişinin hayatını kurtarabilir. Sheffield Üniversitesi araştırmacıları, 3D baskı sürecine gümüş tabanlı bir anti-bakteriyel bileşen ekleyerek bu tür ürünleri üretmeyi başarmış durumda. Ortaya çıkan 3D-baskı parçalar yaygın bakterilere karşı dayanıklılar ve dahası, anti-bakteriyel bileşeni eklemek, nesneyi daha zayıf yapmak gibi negatif yönlere de sahip değil.

Bu yöntemi açıklayan bir araştırma, Sheffield Üniversitesi mekanik mühendisliği bölümü ve klinik dişçilik bölümü araştırmacıları tarafından Scientific Reports üzerinde yayımlandı. Bu şekilde 3D-baskı ürünü medikal ekipmanlar, hastaneler ve benzeri ortamlarda güvenlik arttırma anlamında devasa bir gelişim sağlayabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiğine göre sağlık hizmetleri ile ilgili enfeksiyonlar, bir yılda, ABD'de 99.000 ölüme ve Avrupa'da 37.000 ölüme sebep oluyor. Gelecekteki enfeksiyon kaynaklı ölümlerin bir kısmını bile engelleyecek olan tüm önlemlerin memnuniyetle karşılanacağını belirtmeye gerek yok.

Bu buluş sadece sağlık dünyasını da etkilemeyecek. Araştırmacılar, anti-bakteriyel bileşenin çocuk oyuncakları, kapı kolları veya cep telefonu kılıfları gibi pek çok farklı 3D-baskı ürüne uygulanabileceğini belirtiyorlar.

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