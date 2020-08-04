4 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vakaları Yine 1.000'in Üzerinde

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayısı, uzun bir sürenin ardından yine 1.000'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, 46.249 yeni test sonucunda 1.083 yeni tanı konuldu. Geride kalan son 24 saatte yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı ise 18 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayımız 234.934'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.765'e yükseldi.