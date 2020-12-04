4 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vaka ve hasta sayıları ile yaşanan vefatların sayısı, 4 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Yapılan 194.435 yeni test sonucunda 32.736 yeni tanı konuldu; 6.903 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193 oldu. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 527.070'e, toplam vefat sayımız ise 14.509'a ulaştı.