4 Ekim 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Hasta - Vefat Sayıları Açıklandı

4 Ekim 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 104.402 yeni test sonucunda 1.429 yeni hasta belirlendi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 oldu. Yeni verilerle birlikte, ülkemizdeki toplam hasta sayısı 324.443'e, toplam vefat sayısı ise 8.441'e yükseldi.