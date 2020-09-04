4 Eylül 2020: Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 vakalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 4 Eylül 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 117.113 yeni test sonucunda 1.612 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 276.555'e, toplam can kaybı sayımız ise 6.564'e ulaşmış durumda.