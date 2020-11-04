4 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 144.416 yeni testin sonucunda 2.391 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 384.509'a, toplam can kaybı sayımız ise 10.558'e yükseldi.