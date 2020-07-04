4 Temmuz 2020 Türkiye'de Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları

Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının ve can kayıplarının sayısı, 4 Temmuz 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 48.248 yeni test sonucunda, 1.154 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 20 vatandaşımız daha, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 204.610'a, toplam can kaybı sayımız ise 5.206'ya yükselmiş oldu.