420 Bin Liralık Mac Pro'yu da Parçaladılar!

Apple'ın yeni satışa sunduğu ve fiyatı 420 bin TL'ye ulaşabilen Mac Pro bilgisayarı sahip olduğu özellikler ve ulaştığı fiyatıyla beraber dudak uçuklatacak cinsten. Zira özellikle en üst konfigürasyonla tercih edildiğinde fazlasıyla kaslı bir yapıya bürünebilen Mac Pro, 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemciden 1.5 TB RAM ve 4 TB SSD gibi özellikler içeriyor.
Apple Mac Pro, sahip olduğu özellikler ve fiyatıyla çok konuşulsa da, böylesi bir sistemin arızalanması durumunda nasıl bir bilanço ortaya çıkartacağı da merak unsuru. Bu konuyu ise elbette her zamanki gibi iFixit ele almış.
Apple'ın yeni Mac Pro'su elbette satışa çıkmasıyla beraber iFixit ekibinin de masasına konuk olmuş ve çok kolay tamir edilebilir puanı almasıyla ekibi şaşırtmış.
Özellikle kasanın açılış presödürünün kolaylığı karşısında etkilenen ekip, temel onarımlar ve güncellemeleri standart bir aletle veya hiçbir ek aparat kullanmadan tüketicilerin yapabileceklerini de ifade ederken, kasa içinde yer alan ana bileşenlerin oldukça modüler olmasını ve endüstri standardı soketlerin kullanılmasını da oldukça beğenmiş.
iFixit'in Mac Pro'ya verdiği tek eksi puan ise yedek parça fiyatlarının yüksekliği. Ekip bunu "baş döndürücü" olarak nitelendirmiş.
iFixit'in Mac Pro'ya verdiği tamir edilebilirlik puanı ise 10 üzerinden 9.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın