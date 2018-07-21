43 Muhteşem Doğa Duvar Kağıdı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri