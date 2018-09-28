4K Ekranlı Laptop Almak ya da Almamak?
Bir dizüstü bilgisayar satın alacaksınız, ancak ekranının 4K olup olmaması konusunda kararsızsınız. İşte 4K laptop'ların avantajları / dezavantajları.
Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, pazarda bulunan çok sayıdaki model karşısında kararsızlığa düşmeniz olası. Ancak özellikle son dönemde popülaritesini arttıran 4K ekranlı laptop'lar, sayısını giderek arttırıyor. Peki, 4K ekranlı bir laptop almak mantıklı mı?
Tahmin edebileceğiniz gibi elbette bu sorunun basit bir cevabı yok. Tüketicinin ihtyacına yönelik olarak bu cevap şekillenecektir. Bu makalemizde 4K ekranlı dizüstü bilgisayarların avantajları ve dezavantajlarını ele alacağız.
Boyut önemli
4K ekranlı, yani 3840x2160 piksel çözünürlüklü bir dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, o halde satın alacağınız laptop'ın ekran boyutunun biraz büyük olmasında fayda var. Zira ekran ne kadar küçük olursa, 4K çözünürlüğün getirdiği iyileştirme o kadar az fark edilecektir. Yani diyeceğimiz şu ki, 13 inçlik bir laptop'ta 4K çözünürlük çok daha az fark edilir olacaktır.
Çözünürlük tek başına yeterli değil
Ekran seçiminde bir diğer önemli nokta ise, 4K çözünürlüğün tek başına size yetmeyeceği. Yani çözünürlüğün yüksek olması, görüntünün iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bu anlamda satın alacağınız laptop'ın ekranının ne kadar canlı ve parlak olmasının da önemi büyük. Zira bu iki unsur birbirini destekleyen yapı taşları. 4K çözünürlük ve canlı renkler bir araya geldiğinde harika bir görüntü çıkartıyor, evet; ancak ekran paneli iyi değilse, beklediğinizi alamıyorsunuz.
4K oyun oynamak için
Eğer oyun oynamak için bir 4K dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, yine burada da 4K ekran tek başına yeterli değil. 4K ekranın yanında, 4K çözünürlükte optimum oyun performansı almanızı sağlayacak ölçüde teknik kadro ve elbette güçlü bir GPU da laptop'ın içinde konumlandırılmış olması lazım. Aksi halde, 4K ekranda düşündüğünüz gibi bir oyun deneyimi yaşayamayacaksınız.
Maliyet unsurları
Elbette günün sonunda geldiğimiz nokta maliyet. 4K ekranlı laptop'lar Full HD modellere göre nispeten daha pahalı kuşkusuz. Özellikle 4K oyun performansı için aranan modeller elbette çok daha pahalı olacaktır. Bu anlamda 4K ekranlı modellerin herkesein cebine göre olmadığı bir gerçek.
Ercan Uğurlu
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