4K Ekranlı Laptop Almak ya da Almamak?

Bir dizüstü bilgisayar satın alacaksınız, ancak ekranının 4K olup olmaması konusunda kararsızsınız. İşte 4K laptop'ların avantajları / dezavantajları.

4K ekranlı laptop almak ya da almamak?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Artan AMD Satışları, Intel'i Köşeye Sıkıştırıyor
LG V40 Ciddi Ciddi 5 Kamerayla Geliyor!
Google Maps'in yeni sürümü dengeleri değiştirecek!
4K Ekranlı Laptop Almak ya da Almamak?
Xiaomi Mi A2 ve A2 Lite Satışa Sunuldu

İlginizi çekebilir