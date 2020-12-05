5 Aralık 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka ve Vefat Sayıları

Ülkemizde tespit edilen COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan vefatlarda son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 5 Aralık 2020 tarihi itibarı ile yapılan 178.903 yeni testin sonucunda 31.896 yeni vaka ve 6.128 yeni hasta belirlendi. Geride kalan son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 196 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 533.198'e, toplam can kaybı sayımız ise 14.705'e yükseldi.