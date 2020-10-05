5 Ekim 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefat Sayıları Açıklandı

5 Ekim 2020 tarihi itibarı ile ülkemizde belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayıları açıklandı. 115.632 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.603 yeni hasta tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise, son 24 saatte 57 oldu. Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 326.046'ya, toplam vefat sayısı ise 8.498'e ulaştı.