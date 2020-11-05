5 Kasım 2020: Türkiye'deki COVID-19 Hastaları ve Vefatlarında Son Durum

Türkiye'de belirlenen COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 146.028 yeni testin sonucunda 2.311 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 81 oldu. Böylece, toplam hasta sayımız 386.820'ye, toplam can kaybı sayımız ise 10.639'a yükseldi.