54 yıllık şaşırtıcı deney! IQ ile kaç yaşında gösterdiğiniz bağlantılı!

Liseli çocuklar üzerinde yapılan bir deney, IQ ile biyolojik yaş ve kaç yaşında hissedildiği arasında bir bağlantı olduğunu tezini ortaya atıyor. İşte o ilginç deneyden ayrıntılar...