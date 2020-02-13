54 yıllık şaşırtıcı deney! IQ ile kaç yaşında gösterdiğiniz bağlantılı!

Biyolojik yaşımızı ile kaç yaşında hissettiğimiz nadiren uyum gösteriyor. Stres, maddi konular, günlük rutinler, bizim daha genç ya da daha yaşlı görünmemizde rol oynarlar. Peki IQ daha genç ya da daha yaşlı görünmemizde nasıl bir etkiye sahip?
Yapılan bir çalışma IQ'nun insanın hangi yaşta gösterdiğiyle bağlantısı olduğu fikrini ortaya atıyor. Çalışma ilk olarak 1957 yılında başlıyor. Araştırmacılar bir grup lise öğrencisinin IQ'larını ölçtüler. Daha sonra 1992'den 1993'e ve 2011'de öğrenciler 71 yaşına geldiklerinde "hissettikleri yaşları" soruldu. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı, daha yüksek IQ'ya sahip olanlar daha genç hissediyorlardı.
Peki kişinin nasıl hissettiği kaç yaşında göründüğünü etkiler mi? Basitçe düşünüldüğünde olduğundan daha yaşlı ve fiziksel olarak daha düşük seviyede hissetmek, insanları depresyona sürükleyebilir ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Fakat ne kadar genç hissedilirse, o kadar çok şey yapmak isteniyor ve hayata tutunmak için bir amaca sahip olunuyor. Çevremize, dünyaya karşı duyulan merak ve heyecan her yaşta genç hissetmeye yardımcı oluyor. Zeki insanların yeni ülkeleri keşfetme, yeni şeyleri deneme olasılıkları daha yüksektir, çünkü kendilerini beleyen ihtimallerin çeşitliliğine karşın algıları daha açıktır.
Normal şartlarda yüksek bir zeka, daha iyi bir eğitim, daha yüksek maaşlı iş, daha fazla kazan ile doğru orantılıdır. Ortalama üstü maaşa sahip birisi dünyanın her yerinde daha fazla maaş alır ve daha iyi tıbbi bakım görür, daha fazla seyahat eder ve daha güzel besinlerle beslenir.
Stres, hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırdığı için genç kalma mücadelesini sekteye uğratıyor. IQ seviyesi yüksek olan kişiler, problemlerine öncelik verme ve sorun çözmede başarılıdırlar. Dolayısıyla sorunlarını çözme ve stres kaynağını ortadan kaldırma konusunda sorun odaklıdırlar.
Araştırmacıların ellerindeki veriler ile IQ'nun yüksek olup olmaması ile yaşlı ya da genç görünme arasında çok fazla metrik olsa da, bir eşleşme olduğu fikri insanları etkiliyor.
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