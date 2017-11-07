5,7 inç'lik Asus Pegasus 4S Tanıtıldı!

Yeni Zenfone'larını henüz tanıtan Asus, tasarımıyla heyecanlandıran bir telefon daha tanıttı! İşte yeni Pegasus 4S...

5,7 inç'lik Asus Pegasus 4S Tanıtıldı!

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