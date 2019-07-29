5G, 2020'de Üç iPhone'a Birden Gelebilir
Bu seneki değil, 2020'deki iPhone'lardan bahsediyoruz. Apple'ın Intel'in modem bölümünü almasıyla tahminler, "tazelendi"!
5G destekli iPhone ile ilgili şimdiye kadarki dedikodular, birbirleri arasında anlaşmış değiller. İlk başta 5G iPhone'un 2021'den önce gelmeyeceği söylenirken, daha iki hafta geçmeden 5G iPhone'un 2020'de geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Bunda Apple'ın Qualcomm ile süren tartışmasının sonlanmasının etkisi elbette var.
Şimdi ise Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2020'deki iPhone'larının üçünün de 5G destekli olarak geleceğini söylüyor. Kuo, daha önceki bir tahmininde sadece 5,4 inç ve 6,7 inç'lik daha pahalı iPhone'ların 5G'yi destekleyeceğini söylemişti. Kuo'nun tahminini değiştirmesinin nedeni, Apple'ın Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almış olması.
Apple, Intel'in modem bölümünü kullanarak Qualcomm modemlere olan bağlılığını azaltabilir ancak bu zaman alacak. Üstelik firmanın Qualcomm ile altı yıllık bir sözleşmesi bulunuyor. Apple'ın kendi üreteceği modemlerin 2021'den önce hazır olması beklenmiyor.
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