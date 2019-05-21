5G Ağları ile Gelen Yeni Tehlike!
Hızlı 5G ağlarının kullanacağı frekanslar, görünüşe göre insanlık için ciddi bir probleme yol açabilir!
Görünene göre hızlı 5G ağlarının yaygınlaşması, önemli bir sorunu da beraberinde getirecek: Hava tahminlerinin doğruluğunu etkilemek. NASA ve NOAA, aylardır Federal İletişim Komisyonu'na yaptığı uyarılarda 5G kablosuz ağların kullanımı için verilen kablosuz spektrumun, hava tahmini için yapılan veri toplamasını etkileyebileceğini söylüyor.
NOAA vekil başkanı Neil Jacobs, yaptığı konuşmada yeni 5G kablosuz ağların etkisinin, hava tahminlerini %30'a kadar etkileyebileceğini belirtiyor. Bu da kıyı bölgelerinde oturan vatandaşların kasırgalara karşı hazırlanmak için en az iki üç gün daha az vakitleri olması anlamına gelecek ve bu büyük fırtınaların nereyi vuracaklarına yönelik tahminlerin doğruluğunu azaltacak. Bu durum da normalde kurtarılabilecek olan hayatların kaybedilmesine yol açabilecek. FCC, yeni 5G ağlarında kullanım için 24GHz spektrumunun satışına Mart ayında başladı.
Problem, 24 gigahertz frekans bandında spektrumun kullanımından kaynaklanıyor. Bu bant, NOAA'nın hava tahmini verilerini toplamak için kullandığı 23.8GHz spektrumuna oldukça yakın ve bu yüzden de taşıyıcıların kullandığı 24GHz bandındaki 5G radyoların, uydulardaki hassas algılayıcıları etkileyebileceği düşünülüyor. 5G kablosuz radyolardan yapılan yayımın gücünün azaltılması bu etkiyi bir miktar azaltacaktır ancak Jacobs, FCC tarafından şu anda yapılan sunumun NOAA uydu algılayıcılarında %77 veri kaybına yol açacağını söylüyor. Söylenene göre FCC ve NOAA uzmanları beraber çalışarak iyimser bir çözüm bulmaya uğraşıyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın