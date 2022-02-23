5G BlackBerry Rüyası Resmi Olarak Sona Erdi; Şirket Kapandı!

BlackBerry'nin 5G destekli yeni bir modelle karşımıza çıkacağı haberlerinin ardından gelen iddialar, bu telefonun gerçek olmayacağını söylüyordu. Ve şimdi bu iddia doğrulandı, neden bir 5G'li BlackBerry göremeyeceğimizi de öğrenmiş olduk.
Yıllardır şirket hakkında gelen haberler adeta BlackBerry'nin ağır ağır öldüğünün bir göstergesi. Kısa bir süre önce patent haklarını da satan şirkete bir darbe de 5G destekli BlackBerry için anlaşma yaptığı OnwardMobility'den geldi.
Bir süre önce 5G'li bir BlackBerry için OnwardMobility ile anlaşmaya varılmış ve böylece marka adına belki de hayata dönmek için son bir adım atılmıştı fakat bu da yetmedi. OnwardMobility, web sitesinden yaptığı açıklamada 5G destekli BlackBerry projesinin resmen öldüğünü duyurdu. Bunun nedeni ise, şirketin tamamen kapanacak olması.
Şirketin yaptığı açıklama şu şekilde: "OnwardMobility'yi ilk başlattığımızdan beri bize verdiğiniz muazzam destek için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Ancak, OnwardMobility'nin kapanacağını ve artık fiziksel klavyeli ultra güvenli bir akıllı telefon geliştirmeye devam etmeyeceğimizi duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz.
Lütfen bunun aceleyle aldığımız bir karar olmadığını bilin. Bu haberle ilgili hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz ve sizi temin ederiz ki, bu umduğumuz bir sonuç değil.
Bu projede yorulmadan çalışan deneyimli profesyonellerden oluşan ekibe ve bu yolculuk boyunca bizi destekleyen sadık hayranlarımızın ve ortaklarımızın her birine inanılmaz derecede minnettarız.
Hepinizle çalışmak, yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi duymak bir zevkti. Tüm desteğiniz için teşekkür ederiz."
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