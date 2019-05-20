5G Hız Testi Büyüledi!

Galaxy S10 ile yapılan 5G internet hız testleri ortaya çıkmaya başladı. Sonuçlar gerçek anlamda muhteşem...

  • Ercan Uğurlu
5G Hız Testi Ortaya Çıktı!

Yayın hayatına başlayan 5G'nin yaygınlaşması için önünde daha uzun bir yol var, ancak ülkelerin bazı bölgelerinde aktif olarak kullanılmaya başladı. Kısa bir süre önce ünlü internet hız testi uygulaması SpeedTest'in şirketi Ooakla'nın yayınladığı 5G atlası, bu yeni iletişim ağının şu an nerelerde kullanımda olduğunu gösteriyordu. Bu ülkelerden biri de ABD ve yeni gelen 5G testi de oradan geliyor.

Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi 5G internet hızı adeta dudak uçuklatır cinsten. 1 Gbps'i aşan performans ile mobil internette adeta devrim yaratan 5G teknolojisi, özellikle otonom ile robotik teknoloji ve nesnelerin internetine hayat verecek.

Şu an ABD'de 21 noktada bulunan 5G altyapısı, elbette yaygınlaştıkça kapsama alanını da genişletecek ve bu sayede daha fazla insan bu yeni nesil mobil bağlantıdan faydalanabilecek. Ancak daha alınması gereken çok yol olduğu kesin.

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