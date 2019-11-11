5G iPhone'un Fiyatı Rekor Kıracak!

Apple'ın ilk 5G iPhone'unun 2020 yılında tanıtılması sürpriz olmayacak. Şu anda bu telefon hakkında pek bir bilgimiz olmasa da, ucuz olmasını beklemediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta eğer bir baş analistin Apple'ın bu telefonu üretmesinin masrafının ne olacağına yönelik tahmini doğruysa, gerçekten de çok pahalı olacağı söylenebilir.
Analist Ming-Chi Kuo, Apple haberlerini takip eden kişilerin adını daha önce muhtemelen duydukları, oldukça öne çıkan bir Apple analisti ve kendisinin iPhone'lar, iPad'ler ve Apple Watch tahminleri genellikle doğru çıkıyor.
Kuo, yaptığı tahminde iPhone 5G'de iPhone 11 cihazlarına göre nasıl değişiklikler bekleyebileceğimizi gözler önüne serdi. Bu tahminlerin özeti, parçaların bazı durumlarda %60 kadar daha yüksek masraflarının olacağı ve bunun da muhtemelen son fiyata yansıyacağı.
Kuo'nun söylediğine göre bir 5G iPhone çipsetinin masrafı %35 artacak. Her ne kadar bunun anlamı satış fiyatının da aynı oranda artacağı olmasa da, Apple'ın bu kaybı göğüslemeyeceği kesin. Ayrıca tek güncelleme de bu olmayacak. 5G teknolojisine uyum sağlamak için tasarımın da genel anlamda değiştirilmesi gerekecek ve bunun bir diğer anlamı da yeni iPhone'un öncülerine göre çok farklı gözükebileceği oluyor. Kuo'nun tahminine göre cihazın metal çerçevesini üretmek %50-60 oranında daha pahalıya mal olacak.
Başka bir deyiş ile iPhone 11'in fiyatı ABD'de 699 dolar iken Kuo'nun tahminine göre eğer Apple artan bu masrafların büyük kısmını veya tamamını tüketicilere yansıtırsa, 5G'li bir iPhone 1.200 doları aşabilir.
Henüz 5G olmayan iPhone 12'den neleri beklememiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Ancak şu ana kadar gördüğümüz 5G telefonların büyük bir kısmı 4G karşıtlarına göre daha pahalı idi ve en azından bu akımın devam edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir.
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