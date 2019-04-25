5G iPhone'da Samsung İmzası Olabilir!
Apple ve Samsung bir kez daha beraber çalışacak gibi görünüyor: Samsung, yeni iPhone modellerine de imzasını atabilir!
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce Intel'İn telefonlar için 5G modem yongası üretmekten vazgeçtiğini öğrenmiştik. Bu noktada Apple'ın ne yapacağı merak konusuydu. Zira Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı 5G iPhone'u için büyük çıkmaza gireceği açık. Çare basit: Apple, bir kez daha Samsung'un kapısını çaldı.
Intel'in 5G konusundaki gönülsüzlüğü neticesinde Apple olası gecikmelere karşın bir süredir alternatifleri değerlendiriyordu. 5G konusunda yoğunlaşmış şirketler arasında ise Qualcomm, Samsung ve MediaTek var. Ancak Apple, Qualcomm ile davalık. Bu noktada ibre, daha önce de çalıştığı Samsung'a dönmüş. Evet, Samsung bir kez daha Apple'a tedarikte bulunacak.
Samsung, kısa bir süre önce ilk 5G akıllı telefonu olan Galaxy S10 5G'yi tanıtmıştı. Bu tanıtımla Apple'dan önce davranan Samsung, şimdi de 5G iPhone için modem yongası tedariğinde bulunacak.
Bu arada önemli bir iddia: 2019'da tanıtılacak olan iPhone'ların 5G destekli olmayacağı yönünde. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, ilk 5G destekli iPhone'un 2020 yılında geleceğini söylüyor.
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